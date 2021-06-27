據陸媒報導，華為首家晶圓工廠選址湖北武漢，計畫2022年投產。知情人士披露，工廠初期規劃生產光通信晶片和模組產品，以實現自給自足。

有報導指稱，華為海思是大陸國內目前唯一能夠開發相關光數位信號處理（Digital Signal Processing，DSP）晶片組的企業。

光通信晶片不同於手機系統單晶片（System－On－Chip，SoC）等，技術製程要求不高，但晶圓加工畢竟是需要巨大投資和技術積累的行業，對於這則消息還應該謹慎看待。

據報導，華為武漢研發團隊將近1萬人，主要專案包括光通信設備、海思晶片、自動駕駛雷射雷達等。

另外，早在2019年，武漢市國土資源和規劃局公告了華為技術有限公司武漢研發生產項目（二期）A地塊的海思光工廠專案規劃設計方案，總投資18億人民幣，還不清楚該方案和上文所謂的晶圓廠之間是何種關係。

日前，華為（武漢）智慧網聯汽車產業創新中心揭牌，工作人員稱將提供非常強大的GPU（圖形處理器）或者是NPU（嵌入式神經網路處理器）的一些模擬算力。