上市櫃個股股東會將在7月1日解禁，聯發科(2454)決議7月5日召開股東會，由於聯發科將自今年起加碼特別現金股利，故今年股東可望拿到每股現金股利上看37元的大紅包。

聯發科原訂6月10日召開股東會，但因為疫情關係，依照金管會指示延期召開，董事會決議，將延至7月5日召開。

聯發科本屆股東會一大亮點就是大手筆放發特別股利，聯發科去年登上營收規模百億美元的國際一線半導體公司，自今年起將經常性現金股利配息率提高到80~85%，且未來4年額外加發總計超過1000億元的特別現金股利。

聯發科今年每股配發21元的經常性現金股利外、配息率80%，再加上每股16元的特別現金股利，總計擬配發每股現金股利為37元。

聯發科決議自今年起將經常性現金股利配息率提高到80~85%，另外，未來4年額外加發總計超過1000億元的特別現金股利。

聯發科對於今年營運樂觀預期，儘管半導體產能緊張，但聯發科有台積電(2330)力挺，相較對手高通更具利基，產能規劃可支持公司達到40%以上的營收成長目標，聯發科提高全年度的毛利目標至44%~46%。