針對大陸煤價後期走勢，大陸發改委經濟運行調節局有關負責人26日表示，隨著夏季水力發電、太陽能發電增長，以及煤炭產量和進口量增加，煤炭的供需矛盾將趨於緩解，預計7月煤價將下跌，價格將出現較大幅度下降。

上述負責人在接受新華社採訪時，回應大陸煤炭價格高位波動，保供穩價工作等相關問題。

針對大陸煤價後期走勢，大陸發改委經濟運行調節局有關負責人指出三點因素：一、產量進一步增長。主要產煤地區停產煤礦將逐步恢復生產，預期7月初就能夠恢復到6月上旬的生產水準，而且一些具備增產潛力的優質先進產能下半年還將逐步釋放。

二、進口進一步增加。根據進口煤訂單情況來看，7月、8月將是進口煤到貨的高峰期，煤炭供應將進一步得到有效補充。三、水力發電、太陽能發電增加。進入汛期以後，來水大幅增加，水力發電出力明顯增長，同時夏季太陽能發電也快速增長，將大量替代火力發電，有效減少火力發電用煤需求。