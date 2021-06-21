美股帶衰，台股盤中重挫250點！

通膨壓力浮現，上周五美股因聯準會官員釋出鷹派言論全面重挫收低，讓今天台股未開盤就烏雲籠罩，今天台股一開盤就受到台積電(2330)跳空開低失守600元關卡，以及聯發科(2454)、鴻海(2317)、台塑(1301)、統一(1216)、和泰車(2207)等權值股同步開低拖累以低盤開出，雖然航運股依舊勇猛，長榮(2603)、陽明(2609)等逆勢攀高，新興(2605)、四維航(5608)等盤中亮燈漲停，中小型股亦有91APP*-KY(2928)、均華(6640)、東鹼(1708)、長榮鋼(2211)、浪凡(6165)、宅配通(2642)及歐買尬(3687)等漲停板，但電子類股及傳產股多走弱，致使台股多頭信心不足，中場過後更因賣壓出籠，指數急速殺低，盤中大跌逾250點，指數最低一度下探17023.31點，截至11點40分為止，加權股價指數約17074點，下跌244.54點，成交量約3699.21億元，OTC指數為208.14點，下跌1.77點，成交量約566.76億元。

今天盤中上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲8.84%，其次是觀光類股及造紙類股，分別上漲3.29%及2.85%，表現較差者為玻璃類股、半導體類股及鋼鐵類股，其中玻璃類股下跌5.46%，半導體類股下跌3.02%，鋼鐵類股下跌2.28%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲9.17%，表現最差為電子零組件類股，下跌2.18%。

就技術面來看，上周台股延續端午節前走高氣勢持續攻高，終場加權股價指數以17318.54點作收，累計一周上漲105.02點，漲幅約0.61%，周K連5紅，日均量為3959.2億元，OTC收盤指數為209.91點，累計一周上漲3.32點，漲幅為1.6%，周K連5紅，日均量約792.45億元；今天台股受到上周五美股重挫拖累，指數開低走低，盤中大跌逾200點；今天台股盤中指數大跌，失守5日線及10日線，由於盤中指數未守住上周四低點17150點，若收盤未能收上17150點，恐導致台股短線轉弱，進而回測月線支撐。

分析師表示，上周五因聯準會官員釋出的鷹派言論，導致美股走勢劇烈修正，恐壓抑本周台股走勢，目前短期沒有重要的總經數據公布，訊息面呈現真空，市場關注的焦點，將會在解讀通膨升溫，以及Fed本次稍微鷹派的訊息、加上部分電子股受到竹科疫情拖累，6月營收表現恐受影響，所以短線指數表現空間有限，指數維持17000點?17400點區間整理格局。

由於盤面上類股表現分化，強弱有別，操作建議選股不選市，選股以漲價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、航運、紡織及金融等族群。

瑞昱(2379)為全球網通晶片大廠，2020年以公司營收排名為全球第九大IC設計廠商。2Q21年營收動能續增，2021年下半年訂單未見趨緩，半導體供不應求態勢持續存在，提供能反映成本上升，年度獲利再上修15%；景碩(3189)為國內專業IC載板製造廠商，受惠於5G手機滲透率攀升，BT載板手機客戶Qualcomm及MTK訂單持續成長，而Micron記憶體需求亦開始拉貨，上調今年第2季營收及毛利率，展望今年第3季，進入傳統iPhone拉貨旺季，預估營收獲利進一步提升。