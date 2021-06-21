美國聯準會貨幣政策轉向，加上疫情趨緩和各地陸續解封，吸引國際買盤全面回補美股，根據EPFR統計，美股基金上周湧入247.08億美元，為今年以來第6度單周吸金逾百億，並創下13周以來單周吸金之最。美股搶錢的同時，歐洲也連袂獲得資金青睞，上周淨流入金額進一步放大至33.04億美元，連續10周吸金，也推升歐股基金今年以來累計淨流入金額來到159.44億美元。

反觀整體新興市場，在聯準會偏鷹派立場影響下，資金動能相對承壓，上周再度出現整體新興市場全面流出的情形。就連今年來吸金力道還算強勁的全球新興市場基金，上周同樣轉流出1.76億美元，連36周吸金的紀錄被迫止步。新興亞洲基金和拉丁美洲基金分別已連3周和連7周失血。

摩根美國科技型基金產品經理張致寧指出，美國聯準會上周開始釋放貨幣政策正常化風向，加上各地隨疫情緩解而陸續解封，內需數據持續捎來喜訊，整體經濟活動有望重返往日榮光，不但提振美股的投資士氣，並引領國際資金回補美股基金，單周吸引247億美元的淨流入，更是今年來第6度吸金超過百億美元大關，看來今年吸金王寶座非美股莫屬。

標普500指數的科技成份股獲利表現優於市場預期，第一季每股盈餘年增率超過40%，其中半導體產業的表現持續亮眼，根據國際半導體產業協會(SEMI)，今年4月北美半導體設備製造商出貨金額年增率達49.5%、且已連續四個月創下歷史新高。只是，科技股的股價自2月以來經歷技術面與估值短線過熱的調整，全球經理人配置在科技股的部位也滑落至長期低檔，中長期投資價值浮現。

摩根多重收益型產品經理張瑜倫指出，隨著歐洲施打疫苗順利，經濟逐步解封，景氣復甦動能強勁，IHS Markit歐元區5月製造業採購經理人指數上揚至63.1，創下1997年6月有紀錄以來的新高，並且連續11個月成長。根據摩根證券預估，2021年全球實質GDP成長率可望來到6.5%，由於歐洲企業中約55%營收來自歐洲以外地區，這使得歐洲跟全球景氣的連動度更高，亦有利歐股延續補漲行情。此外，今年歐洲企業獲利強勁有望帶動股利大幅成長，這些優勢吸引全球資金注意歐股。