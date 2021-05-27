周玉琴在疫情未爆發前喜歡前往郊外踏青。（中天提供）

中天主播周玉琴每周一下午4點主持《新聞有琴調》，線上談新聞說真話，由於疫情日趨嚴重，周玉琴在節目直播時戴起口罩，同時考量防疫措施，與節目來賓改採視訊連線，用更安全的方式錄製節目：「我們同時在線，但今天開始不同框！」來賓羅友志開玩笑說：「疫情我恨死你了！」

專業與文學氣質兼具的美女主播周玉琴，以「琴教官」紅遍主播界，常受邀上節目的資深媒體人羅友志向來以撩「琴教官」為樂，改以視訊錄節目，讓他不習慣：「我撩不到琴教官，撩不到了！」有趣的動作配上幽默的語調，讓周玉琴一聽笑出聲，網友見狀紛紛留言「隔空撩！」、「好開心看見你和友志的相互隔空論述！」

節目中也提到疫情議題，台灣目前本土確診案例持續破百，國際間都非常關心台灣的疫情走向，主播周玉琴也相當擔憂：「在防疫上半場，我們很努力並且有做到，現在疫情的下半場很緊張！」並提到台灣需要疫苗來戰勝疫情，羅友志也拿以色列為例：「以色列曾經有單日超過一萬確診數，現在全國疫苗施打率到達9成，讓以色列每天增加的病例不到20位。」以色列近期更宣布重開邊境，6月開始解除大部分的防疫限制措施。

疫情嚴峻不宜外出趴趴走，原先常在社群平台分享美食、踏青美照的主播周玉琴，也取消不少聚會，這讓身為美食控的她許願：「疫情一結束，我要把原本安排好的美食聚會全部補回來！」雖然宅在家她也不忘靠運動維持身材，還特別買了彈力繩，不過她也提醒：「戴口罩爬山或者慢跑其實反而不太好，醫生並不建議。」戴口罩運動不僅有缺氧的問題，可能也會讓口罩濕掉而失去防護力，反而造成風險。戴口罩上陣的她也透露穿搭小巧思，口罩顏色會盡量搭配衣服顏色，防疫也兼顧美感。中天《新聞有琴調》疫情期間不停歇，每周一下午4點準時鎖定中天電視YouTube頻道https：／／www.youtube.com／user／ctitv。

(中時 )