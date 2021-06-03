記憶體市場供應吃緊，美國記憶體廠美光(Micron)表示，NAND Flash與DRAM供應緊俏的情況將會延續到今年底，甚至有機會延續到2022年。南亞科(2408)、華邦電(2344)也同聲預期，DRAM供需吃緊情況有機會延續到今年底。

美光指出，整體產業供應鏈都非常緊俏，包括基板、印刷電路板及一些邏輯產品也都是供應短缺。美光表示，整個生態體系在未來幾季都必須共同穩住供應短缺的挑戰，公司也正努力希望能夠滿足客戶的需求。

美光總裁暨執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)周三應邀在台北國際電腦展線上演說，分享美光對運算創新的展望，表示人工智慧與5G應用已邁入大規模部署階段，也為疫情後世界的資料運用創造極大潛力，帶來加速創新的契機。

雖本土疫情擴大，但因全球供給續吃緊，DRAM價格第2季漲勢擴大，供需吃緊情況有機會延續到今年底的態勢未變；其中伺服器(Server)相關記憶體採購尚未降溫，預估第3季價格將再度調漲。

面對持續擴張的伺服器採購需求，儘管DRAM廠已積極將產能轉移至server DRAM，但尚未完全滿足市場需要。因此，市場研調機構TrendForce預估，第3季server DRAM價格可能再調漲3~8%，有利南亞科營運。

本季DRAM價仍看漲，基本面續強，南亞科總經理李培瑛於先前法說會表示，預期第2季產品價格可望持續走揚，公司營運將有不錯表現，預期DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底。

此外，記憶體廠華邦電展望本季需求續旺且產品價格看漲，有利單季營收再創新高，加上漲價效應，獲利也有望優於上季。

華邦電於先前法說會表示，目前市場需求強勁，第2季漲價效益可望更為明顯，並預期供給吃緊的情況，將持續至下半年。

(時報資訊)