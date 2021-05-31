電子產業長短料問題難解未影響NB電池模組廠新普(6121)出貨，新普科第2季營運可望比第1季好，美系外資看好新普科具吸引力的股息收益、穩定的成長及管理階層穩健的管理，給予「建議買進」評等及目標價450元。

第2季NB零組件廠出貨深受半導體元件缺料問題影響，不過新普科因每家NB客戶拉貨時程搭配還不錯，降低了客戶長短料狀況對公司營運的衝擊，加上NB需求高檔不墜，不僅讓新普科在第1季業績表現不俗，第2季亦可望維持季增。

新普科第1季稅後盈餘為13.45億元，年增1.02倍，為歷年同期新高，每股盈餘為7.28元；累計前4月合併營收為303.62億元，年成長45.71%，從訂單來看，新普科第2季可望比第1季好。

美系外資最新報告指出，新普科第1季營業淨利及EPS優於預期，我們預期，第2季的營收及EPS將季增5%及6%，雖然市場已考慮到居家辦公後IT需求潛在下降，但忽略了新普科EPS穩健增長，以及良好的股息收益率，我們預估，新普科今年營收及每股盈餘將分別增加15%及17%，我們維持今年的EPS，但下調2022年EPS約7%，看好新普科具吸引力的股息收益、穩定的成長及管理階層穩健的管理，給予「建議買進」評等及目標價450元。

(時報資訊)