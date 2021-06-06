行政院紓困4.0計畫從本月4日開始撥款，但許多民眾對於如何申請仍是霧煞煞，台中市議員羅廷瑋認為，包括市政府市民專線、區公所電話都被打爆，既然無法精準排富，政府應普發1萬元。台中市政府則指出，將設置諮詢窗口協助，並於7日開始受理藝文從業者申請。

羅廷瑋表示，根據目前的紓困4.0方案，有人領到3萬元、有人領1萬，規則複雜且項目繁多，很多民眾搞不清楚，甚至還有受疫情影響導致減薪、減班的民眾不在紓困範圍，他最近就接到攤商陳情，因疫情已3周沒收入，想了解紓困申請方式，卻打了2小時專線電話都打不通。

羅廷瑋強調，有些經濟能力尚可的人已經領到紓困補助，卻有部分真正需要的人仍拿不到錢，讓政府的紓困反而變成紓「爽」。既然政府認為排富措施不易落實，應該乾脆全民發給1萬元現金。

為配合政府加速紓困，台中市教育局將針對不同方案安排諮詢窗口，教育局指出，幼兒園員工5至7月最高可補助4萬元、學校廚工及團膳業者每員額最高補助4萬，另社區大學及社大講師因停課損失一個月達50％者、每人最高補助4萬元，補習班及課後照顧中心5至7月任一個月營業額減少50％者、可依員工數乘以4萬補貼營業成本。

此外，在藝文紓困部分，台中市文化局指出，自然人部分，只要是本國籍的自營、無固定雇主藝文工作者都可補助3萬元；另個人工作室、在本國登記立案的法人、非法人團體，都可從3種方案中擇1，將於7日起受理申請，但建議優先線上申請。

(中時 )