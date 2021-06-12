本土疫情肆虐，全台處於防疫三級警戒，可臉書社團《我是湖口新豐工業區人》仍有網友PO出一則送煞公告，內容指出明（13）日晚上10時至12時當地要進行送肉粽法事，並提醒附近居民盡量閃避，法事完成便會送上專車，從新竹縣湖口送至新豐出海口。由於該公告在疫情嚴峻時刻格外引人爭議，湖口鄉長林志華因此回應，縣府認定該儀式屬家祭延伸，凡戶外沒超過10人便無從禁止，鄉公所僅能勸導參與人數越少越好。

據悉，新竹縣湖口鄉一名死者非自然因素死亡，導致地方不太平靜，當地人因此決定舉行送肉粽儀式，將不好的事物送出海。不過台灣疫情肆虐，此舉難免有群聚破口疑慮，對此湖口鄉公所表示，已跟辦理儀式承辦方確認過，目前預計在戶外辦理，由1名法師帶著2位家屬進行。

新竹湖口鄉明晚將進行「送肉粽」儀式，鄉公所因為戶外僅3人參與，所以無法禁止。（圖／翻攝畫面）

由於縣政府宗教禮儀科認定送肉粽屬於家祭活動的延伸，所以只要戶外人數別超過10人，家屬執意辦理的話，鄉公所只能勸導活動人數盡量減少，否則新湖分局仍會依法勸導開罰。

但消息一出，還是有網友質疑「送什麼，都禁止不必要聚會了，擾民？」「送煞？？？我看是集體去預約位子吧」、「現在疫情那麼嚴重，怎麼還在舉辦送肉粽？」「宗教活動不能舉辦耶，來檢舉」、「送煞那麼有用跪求送COVID-19」、「端午節都沒有要送屈原了，這些人還在送肉粽」。

雖然該儀式是為安撫當地民心，可防疫期間，民眾仍要多加當心，盡量依公告指示，切勿逗留現場，以免增加染疫風險，公告內容資訊為：6月13日星期日晚上10點至12點送肉粽法事，行進路線是從湖口鄉中平路一段－經達生路左轉－成功路右轉－新湖路－過鄉界－經新豐鄉瑞興村－埔和村至出海口。

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