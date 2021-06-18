歸仁區長魏文貴特別啟用「歸仁福遍達」摩托車，贈送肉包及飲料慰勞辛苦的巡查人員。(歸仁區公所提供／曹婷婷台南傳真)

歸仁區長魏文貴特別啟用「歸仁福遍達」摩托車，贈送肉包及飲料慰勞辛苦的巡查人員。(歸仁區公所提供／曹婷婷台南傳真)

歸仁區公所建立「路燈巡查與通報機制」，更組織在地各服務單位協助巡查路燈，並建立路燈通報LINE群組即時通報，力拚全國最高的路燈巡查頻率。為感謝在地各單位通力協助路燈巡查，歸仁區長魏文貴特別啟用「歸仁福遍達」摩托車，贈送肉包及飲料給長榮大學夜間巡守隊、歸仁分局大潭派出所警員、大潭里長、大武崙巡守隊等慰勞辛苦的巡查人員。

長榮大學女大生命案發生之後，路燈亮不亮備受討論與關注。魏文貴表示，公所建立「歸仁區公所路燈巡查與通報機制」，除維持既有維修進度，公所同仁下班也加強路燈主動巡查，更組織在地各服務單位於治安巡邏或執行業務期間，一併協助巡查路燈，並建立路燈通報LINE群組即時通報。

以長榮大學學區周邊為例，長榮大學校安中心自組電動機車巡邏隊於每個晚上6點至凌晨12點巡邏、歸仁分局配合日常巡邏每日晚間6點至隔日早上6點間巡邏、民間自組大武崙巡守隊於每日晚間10點至12點間巡邏，在各單位通力合作之下，長榮大學學區周邊路燈巡查頻率應是全國最高。

歸仁區公所因應強化防疫、防災宣導，近日增設2台「歸仁福遍達」摩托車小幫手，魏文貴表示，靈感來自外送業者，取名「歸仁福遍達」亦即福氣傳遍歸仁，可作為災時遞送熱食、茶水給執行人員，也用來專責遞送公文，搭配行動LED字幕機，巡迴巷弄同時達到宣導效果。

除了路燈燈具修繕以外，穩定的電力供應亦是路燈維持光明的一大課題，因為電力供應若失常，則會影響的是大規模路燈不亮。故公所亦將此視為重要議題，與台電公司商討學區周邊路燈供電的緊急應變措施。

公所也擬出路燈管理未來願景，首先，近2年內將配合工務局「台南市換裝LED路燈建置工程」，全面汰換舊有鈉氣燈改換LED燈具，LED燈具有著節能省電、使用壽命長的特性，將大幅降低單盞路燈故障的比例。

另，公所也向市府建議以本區為智能路燈示範區，智能路燈配合電信系統及感應器，可於感應器偵測到路燈色溫異常時立即發送位置訊號給維修單位，將是科技化管理取代人力巡查的重要指標。

而公所將研擬爭取於學區周邊自備適當之發電機或不停電電源裝置(UPS)等，作為備用電源，以供大規模停電時緊急應變。