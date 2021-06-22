畢生致力推動教育的前成大校長夏漢民。（圖/成功大學提供）

因應疫情，國立中山大學首次舉辦線上「名譽博士學位頒授典禮」，在教育部長潘文忠與外交部長吳釗燮的遠距見證下，中山大學校長鄭英耀線上授予美國在台協會處長酈英傑名譽社會科學博士學位，表彰其於任內積極促進台美關係，對增進兩國政府的互信情誼與合作交流，貢獻卓越。

美國在台協會酈英傑處長致詞時表示，中山大學不只是台灣最卓越的頂尖大學之一，也是AIT最堅定的一大合作夥伴，在鄭英耀校長的領導與支持下，雙方多次合作執行計劃，充分反映出美台關係的發展與成長。去年，隨著「台美教育倡議」的簽署，雙方的合作也因此更加緊密，中山大學在這項倡議中扮演至關重要的角色，成為台灣第一個雙語教育培訓基地的所在據點，這將讓現已相當頻繁的美台人民交流，得以更上層樓。

中山大學鄭英耀校長致詞時指出，中山大學今年授予美國在台協會酈英傑處長名譽博士學位，其意義在於突顯中山與國際社會的緊密連結與合作關係。他進一步指出，中山大學是全國第一所宣布推動「全英語授課」10年計劃、致力朝「全英語大學」目標邁進的大學，教育部與美國在台協會今年3月就在中山大學舉辦「台美教育倡議─雙語教育研討會」，並當場宣布將於中山大學成立全國首座「雙語教育區域資源中心」。鄭英耀強調，這使得中山能以更國際化的高度，為台灣培育更多下一代雙語人才，對於酈處長致力推動台美雙語教育的貢獻，「中山大學將以擁有這位『名譽博士』為榮！」

不只中山大學，在奠定台灣教育基石的路上，還有許多偉大的教育家先後持續努力。近期安詳辭世的國立成功大學前校長夏漢民就是其一，與夏漢民共事超過20年的部屬陳金雄表示，夏漢民一生非常捨得熱情奉獻，是「為師為長的廉能典範」。

成大任職期間，夏漢民諸多實際作為皆體現廉潔、守正的無私精神。重要政績包含：增設礦冶材料科學、航空太空工程、水利及海洋工程、環境工程研究所博士班；增購超過36.6公頃的成大校地，奠基今日自強、敬業、力行、歸仁校區。以及創建醫學中心（今成大醫學院及附設醫院），開拓成大另一重要領域，成為完整的綜合型大學。

夏漢民一生治學與政務發展方向皆與科技、實務為導向。陳金雄表示，夏漢民很重視實作。「當時工科系沒有設備，夏漢民自製風洞，帶學生動手做實驗。擔任成大工科系系主任時將工科系依電機、資訊、機械領域分組教學，大幅提升畢業生就業率。」1998年夏漢民榮升國科會（今科技部），推動產學合作，帶動國家研究方向落實產業接軌。

諸多優秀教育家承先啟後為台灣教育奮鬥，1111人力銀行則是朝為「企業與上班族」共好的目標努力，1111人力銀行發言人黃若薇表示，考量目前多為在家上班（WFH）形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行將研發多年的「1HR人資管理系統」貢獻社會，現在免費提供APP試用。讓大家可以輕鬆完成雲端打卡在家上班，還能查看出勤、線上請假，實現一機整合、雲端管理的強大效能，減少上班族在家工作焦慮感，更讓企業管理便利。