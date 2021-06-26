台東池上稻米普遍豐收，農民卻是兩樣情，鄰近山區的萬安有機田因缺水減產5成。（蔡旻妤攝）

全台因梅雨解除旱象，以稻作聞名的池上鄉農民卻是兩樣情，由於全鄉一期稻作收成普遍豐收，然而萬安村的有機田因灌溉水不足，減產5成以上，更因缺水受損的稻田面積不大，未達天然災害救助標準，另受損面積未達全鄉耕種總面積的20％，小區域的災害亦不符合水稻保險理賠。根據池上鄉公所統計，全鄉缺水減產的水稻田面積約有10餘公頃，但未達池上水稻總耕種面積的20％，因此無法申請天然災害救助及水稻保險理賠。

在金黃色的稻田中，收割機不斷來回穿梭奔馳，池上鄉1600多公頃水稻田，一期稻作即便採取嚴格的輪灌措施，但因為乾燥少病蟲害，灌區內的稻田普遍迎來大豐收，然而鄰近海岸山脈的萬安有機田，就不那麼幸運，5月時，靠著混凝土車載水灌溉的有機田，卻面臨大減產。

根據池上鄉公所的統計，包括萬安、富興、振興等海岸山脈下的3村落，因為缺水減產的水稻田面積，約有10多公頃，但未達池上水稻總耕種面積的20％，無法申請天然災害救助；而池上鄉整體一期稻作收穫量為大豐收，因此小區域的災害，也不符合水稻保險理賠。

池上萬安農民劉格棓大嘆，若滿分是10分的話，這次只獲得5分的成績而已，不但沒有賺到錢，還小賠了一些錢，此外，由於缺水關係，日前不斷耗費人力載水，也造成成本增加。

池上鄉長張堯城表示，部分農民一開始沒有辦理休耕，目前看起來受災的面積不夠，不達到天然災害的救助標準。面臨50年來最嚴重的乾旱，卻又無法獲得救助或保險理賠，農民無奈的說，當地二期稻作恐持續缺水，考慮休耕來因應，避免半年的心血又付之一炬。