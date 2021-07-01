全球晶片供應短缺持續帶來衝擊，美國第二大汽車製造商福特（Ford）周三宣布在北美的部分工廠將於7月和8月關廠數周。

福特表示，將有8間工廠受到影響，其中6座位於美國，這些工廠將在7、8月將輪流減產或暫停生產。

該公司4月曾表示，受制於全球晶片荒，第二季汽車產量恐將腰斬，而晶片短缺造成的全年損失金額恐將達到25億美元。

周三福特發布聲明表示，雖然我們仍繼續製造新車，但我們將優先完成那些因整個產業的半導體短缺，而在組裝時缺少某些零組件的車輛。

福特表示，生產Explorer多功能休旅車（SUV）的芝加哥組裝廠將從7月5日當周關閉至7月26日當周。此外，該廠將在8月2日當周降載實施兩班制。

在堪薩斯城的組裝廠，熱銷車款F-150皮卡的生產線也將關閉幾周。

福特並表示，由於某些車用零組件短缺，最近開始出貨Bronco休旅車的密西根組裝廠將在7月停工兩周，但該公司表示，這與晶片短缺無關。

周三福特汽車收跌1.03%，報14.86美元。