美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑即將離任，今天接受蔡英文總統頒授大綬景星勳章；酈英傑致詞感性的說，「雖然我就要離開台灣了，但是台灣永遠不會離開我。」

酈英傑致詞時指出，感謝蔡總統展現無比的勇氣及領導力，促使美台關係更加堅實、緊密；如同我之前所說過的美台關係與眾不同，而且世上少見，即便如此，過去一年半來，美台共同努力對抗全球疫情，促使雙邊關係大幅升溫，依然讓他感到甚為驚喜。

他說，這段期間內美台同心協力，一起締造的成績真正體現了，雙方都有著決心與創意，要一同努力讓美台關係進一步往前邁進，最近台灣疫情升高，更讓美台的關係益加緊密。

酈英傑說，過去幾週發生的幾件事，將會成爲他在擔任美國在台協會處長任內最彌足珍貴的回憶； C-17全球霸王運輸機載3位參議員前來台灣，宣布美國將贈台灣75萬劑莫德納疫苗的畫面，或上周日一箱箱印有美國國旗的貨箱，運載著數量是原本承諾的三倍之多到250萬劑疫苗，從飛機上卸下的景象，都讓他畢生難忘。

酈英傑說，疫情之初，台灣捐贈給美國數百萬個口罩及其他的醫療物資，很欣慰美國能夠投桃報李，回報台灣的慷慨之舉。在美國捐贈疫苗之後，台灣社會各界所湧入的感謝與祝福，包括表達謝意的個人小卡還有花籃，還有以及圓山飯店、台北101大樓外牆上面的溫暖訊息，都讓他們深深感動。

他說，這批在台灣面臨艱難挑戰時，抵達的疫苗被稱為是「及時雨（中文），但這其實更直接的證明，台灣與美國是彼此的「真朋友（中文）」，會在朋友有難時互相幫助。

他指出，如同蔡總統剛才致詞提到的，他剛接任AIT處長一職時，提出了四個優先目標，又成爲四個增進，很高興在每一項領域中都取得了「真進展（中文）」。安全合作上，美國根據台灣關係法下的承諾，支持台灣維持自我防衛能力。美國據此已通知國會價值近170億美元的對台軍售，也已正式將六項保證解密。

酈英傑說，經濟與商業合作方面，最受矚目的就是台積電承諾將斥資120億美元在亞利桑那州設立尖端半導體晶圓廠。這項投資案凸顯了台灣在全球高科技供應鏈中，尤其是在半導體這個領域裡面扮演的關鍵角色；也啟動美台經濟繁榮夥伴對話幾項重要的新對話機制，並作為彼此可信任的夥伴加倍努力，打造更加安全且具韌性的供應鏈，很高興美台的貿易暨投資架構協定TIFA不久後即將展開復談。

他指出，去年推出台美教育倡議，透過拓展美台間的學術和教育交流力求達成兩項很重要的目標，就是幫助美國滿足席對於中文語言、教育的需求，同時也達成台灣在2030年之前實現雙語化的目標。

酈英傑表示，感謝AIT所有的同仁，也謝謝太太給他的支持和犧牲，還有樂觀和幽默。很高興，也很榮幸能在這個時間點擔任美國在台協會處長。即使離任之後，他也能持續為增進美台關係，貢獻一己之力，讓這段重要的夥伴關係更上一層樓。