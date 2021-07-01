中國共產黨成立一百週年大會今天上午在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平致詞時提到兩岸關係用了163字的篇幅。大陸涉台學者包承柯表示，其中包含4個層面思考，面向完整，重申了大陸對台一貫的大政方針。

上海東亞研究所助理所長包承柯。（藍孝威攝）

上海東亞研究所助理所長包承柯表示，這4個層面包括：一、解決台灣問題、實現統一是中國共產黨的歷史任務；二、一個中國原則和「九二共識」，兩岸和平統一的大政方針沒有改變；三、針對任何「台獨」圖謀，大陸都會堅決予以粉碎；四、強調大陸維護國家主權和領土完整的決心和能力。

包承柯表示，上述4個層面非常清晰，完整地闡述了大陸對台政策的大政方針。雖然最近一段時間以來，外界有各種大陸何時會武統台灣的猜測，但是習近平的致詞內容，顯示「和平統一」仍是大陸的對台政策主軸。

為何習近平今天沒有提到「一國兩制、台灣模式」？包承柯認為，2019年發表「習五條」的時空背景，正值紀念「告台灣同胞書」40周年，是專門針對台灣問題的講話，內容詳細、也具有針對性；而今天是紀念中共建黨百年，主要是總結這段百年歷史，而台灣問題只是其中一小部分，因篇幅所限，無法過多展開來談，因此只是提綱挈領的完整陳述了基本原則。

包承柯指出，大陸從1979年發表「告台灣同胞書」以來，「和平統一」一直就是對台基本方針，不放棄武力完全是針對台獨分裂勢力發出的警告。只要目前的「一個中國」原則或是九二共識沒有出現法理性的明顯變化，和平統一的對台政策就不會改變，所以民進黨政府如何接招、如何應對，就端看蔡英文的政治智慧。

包承柯表示，雖然當前的兩岸關係日趨緊張，國際形勢、周邊局勢也出現變化，但是從北京中央的角度來說，只要還有一絲的可能與希望，大陸會盡最大的力量，以和平方式推動兩岸統一。