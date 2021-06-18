美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布，美國周四已經向加拿大配送100萬劑新冠肺炎疫苖。而至於美方允諾要援助台灣的75萬劑疫苖，美國國務院亞太副助卿表示，應該很快就能配送。

布林肯在推特上表示：「今天，作為美國協助遏阻疫情承諾的一部分，我們向我們的朋友、盟友和鄰居配送了100萬劑疫苗」。

稍早前加拿大政府即表示，預計周四將收到來自美國的約100萬劑莫德納（Moderna Inc）疫苖。

拜登政府亦承諾提供75萬劑疫苖給台灣，但何時將配發目前仍不得而知。

美國國務院亞太副助卿Jonathan Fritz稍早前在參議院接受質詢時表示：「我們確實希望很快將這些疫苗運往台灣，也希望在送達後很快讓台灣人民接種」。

他表示，美方正在與台灣監管機構合作，以確保新冠疫苗「在非常短的時間內」送達。當被問及這75萬劑疫苖是否能在幾周內交付時，Fritz表示，他希望能更早，但無法給出一個確切的日期。而至於台灣代工疫苗的可能性，Fritz坦言雙方有在談合作。

共和黨參議員Mitt Romney則呼籲美國必須提供台灣更多疫苖，多達200萬劑的疫苖，以對抗中國政府釋出之有關美國並不在乎台灣的錯誤訊息。