全球新冠肺炎疫情進入後期，歐美國家疫苗接種率持續升高，迎來經濟強力反彈，然而部分亞洲國家卻面臨疫情二次爆發、疫苗不足及接種率過低的困境，出現經濟長期受到影響的隱憂，不過也有專家認為，大陸與新加坡接種率接近歐美，能較快迎來經濟復甦。

CNBC報導，法國外貿銀行（Natixis）旗下首席亞太經濟學家Alicia Garcia-Herrero表示，亞洲的疫苗供應量不足，多數疫苗流向歐美富裕國家，加上亞洲人對施打疫苗出現猶豫不足，造成接種率過低的狀況，可能會對經濟復甦造成阻礙。

事實上，6月初法國外貿銀行就曾發布報告指出，亞洲只有大陸與新加坡能像歐美在今年底前達到7成人口接種疫苗的水準，經濟復甦也會比較快，緩慢的施打進度對馬來西亞、泰國及菲律賓等國的衝擊相當大，在於疫情控制無力且倚重觀光產業。

旅遊服務公司Collinson Group亞太區總裁Todd Handcock則說：「疫苗施打率低迷，讓最早爆發新冠疫情的亞洲，恐怕也是最晚脫離的區域，我們已經看到美國、俄羅斯及大陸等地出現良好的國內旅遊市場，若從國際市場來看，隨著接種率的提高，旅遊的機會一定會持續增加。」

數據顯示，亞洲國家僅有22.26%的民眾至少接種一劑新冠肺炎疫苗，然而在美國該數據已達到53.03%，英國則高達63.56%，此外，近期美國已出現國內旅遊熱潮，美國運輸安全管理局（TSA）數據顯示，單日旅客人次已突破200萬，為疫情爆發後的新高。