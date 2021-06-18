貨機停妥後，地勤人員將裝有疫苗的貨盤卸下。（范揚光攝）

第二批24萬劑莫德納由大園警分局護送至物流存放。（姜霏攝）

第二批24萬劑莫德納疫苗於歐洲時間17日下午6時自盧森堡啟運，並於17日下午4時許順利抵達桃園國際機場，接著由大園警分局協助送往大園區裕利醫藥物流中心冷鏈倉儲存放，等待後續檢驗封緘作業後，再提供相關對象進行接種。

中央流行疫情指揮中心18日證實第二批莫德納疫苗已於歐洲時間17日下午6時自盧森堡啟運，並於17日下午4時許順利抵達桃園國際機場，隨後由大園警分局協助護送至大園裕利醫藥物流中心的冷鏈倉儲存放，進行後續檢驗封緘作業後再提供民眾接種。