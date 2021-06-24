中國附醫家醫科主任林文元指出，孕婦今天上午施打疫苗，無傳出重大不良反應事件。（中國附醫提供／張妍溱台中傳真）

台中市開放18家專責醫院與30間衛生所供孕婦預約，可自由選擇莫德納或AZ疫苗；中國醫藥大學附設醫院150劑、中山醫學大學附設醫院100劑莫德納疫苗開放孕婦接種，一開放預約，立即秒殺，接種踴躍。

中國醫藥大學附設醫院首波今天上午8時30分開打；懷孕30周、林姓準媽媽說，有看一些相關資料，孕婦可以打莫德納疫苗，沒有跟醫師討論打哪種疫苗，但輪到就來打，孕婦打疫苗就多一層防護。

中國附醫家醫科主任林文元指出，政府開放院內150劑莫德奈疫苗，昨日供孕婦預約接種，立即額滿，今天施打狀況良好，之前醫院曾推出「暖心專案」，第1批接種、包括醫護、孕婦，近100多名，無傳出重大不良反應，但是接種部位疼痛屬正常現象。

林文元表示，針對孕婦接種疫苗，在美國建議是莫德納、嬌生、輝瑞，歐盟國家是不建議AZ疫苗，但總而言之，施打疫苗做防護，是利大於弊。

中山醫學大學附設醫院指出，100劑莫德納疫苗在23日開放80劑給孕婦接種，今天20劑在上午已提供孕婦們施打完畢，目前沒有傳出不良反應。

台中市衛生局曾梓展說，孕婦施打疫苗前可與醫師討論評估；目前台中市18間專責醫院，孕婦可至醫院預約、洽詢，下1批莫德納疫苗配發後，將盡快分給全市醫療院所與婦產科診所使用。