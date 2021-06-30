中央流行疫情指揮中心今（30日）表示，第三批41萬劑的莫德納疫苗，已於歐洲時間6月29日晚上9時30分自阿姆斯特丹啟運，預定今日下午4時40分抵達桃園國際機場。

指揮中心表示，本批疫苗為我國與供應商採購之一部分，首批15萬劑已於5月28日、第二批24萬劑也於6月18日分別到貨。今日抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心已於今(2021)年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約，該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

衛福部長陳時中今天表示，我國向美國莫德納公司洽購的四十一萬劑新冠疫苗將於今天下午四點四十一分抵台，屬於我國與莫德納雙邊採購的一部分，此批到貨的疫苗包裝與美國贈送的不相同，為多劑型包裝，每瓶為10人份，在零下二十度C的環境下可存放六個月，二到八度C的環境中可存放30天。