新北市30日開放線上預約施打莫德納疫苗，半小時內湧入百萬人次流量，網頁卡到爆，8衛生所名額瞬間秒殺，新北市研考會統計，第一波莫德納疫苗總計有11萬6000劑，截至今晚8時已完成6.5萬劑預約，還剩下4萬多劑，多在各行政區的中、大型接種站。最後預約時間在7月1日晚間10時。

民眾反映今早系統塞車問題，研考會主委林豐裕表示，系統持續的正常運作，但開放預約後瞬間湧入大量查詢和預約的流量，造成網路速度較慢，今天下午3時後，預約網站每半小時流量，自尖峰突破100萬降低至40萬，系統運作順暢，約3分鐘即可完成預約程序。

研考會說，目前新北市17個行政區的29處中、大型疫苗接種站，尚有4萬餘劑莫德納疫苗可供預約，即便22個行政區的衛生所已額滿，請市民朋友安心，只要符合資格的市民朋友，預約就近的接種站，一定都會接種到疫苗的，本次疫苗預約時間至7月1日晚間10時。

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