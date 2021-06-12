伊達邵年輕人於日月潭纜車站及伊達邵公廁雙入口設立「伊達邵部落自主檢查站」，對進入部落進行體溫量測及確保落實實名制。（立委馬文君服務處提供／陳世宗南投傳真）

防疫三級警戒延長到6月28日，端午節連續假期旅遊業首當其衝。觀光大縣南投縣因旅遊人潮驟降，觀光業者評估至少有8成旅宿業者，只好先自主停業降低損失。觀光業者說，國人最關心的還是何時解封？解封還是要靠疫苗，請政府高層拿出魄力與效率，讓人民儘快都打到疫苗。

觀光業者指出，各遊樂區從端午連假繼續延長到6月28日，泰半都貼出停止入園的告示。這是921地震過後，最長的園區一次休園。南投縣旅館公會業者說，如果疫苗還未普及施打，很多業者恐面臨倒閉的命運，對業者而言頂多只能再苦撐兩個月。

南投避暑勝地溪頭每年暑假總是人山人海，今年因疫情緊繃通往山區這路上，人車十分冷清，沒有人流、就無金流。民宿業者無奈說，休業期間利用時間將園區內重新規畫一番；疫情嚴峻6月份訂房消費，幾乎全都取消，對業者而言可說是慘淡經營。

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱表示，去年新冠疫情突然爆發，因政府許多明快的決策得到良好成效，包括快速關閉邊境，建立居家隔離、檢疫和自主健康管理機制，籌組口罩國家隊，產業紓困專案等措施，加上全民防疫配合，讓觀光業安然度過衝擊的一年。

觀光業主不滿說，他們不解為何政府去年就該搶購疫苗為何不作為？台灣才陷入這樣的困境，生命與生計都面臨威脅，政府領導人可知道大家的苦？國際上疫苗已經打了18億劑，民間有人要捐，中央指揮中心還要原廠授權令人不解？請趕快讓疫苗進來吧。

余紫菱強調，行政院編列8400億紓困預算，希望申請程序從寬、從速、從簡，才能及時幫助大家；產業界真正需要的是儘快回到正常生活狀態，目前唯一的解藥是疫苗，請政府透過各種管道及力量，快速取得國際認證安全有效的疫苗，全民施打疫苗才是根本之道。

立委馬文君服務處指出，伊達邵年輕人於日月潭纜車站及伊達邵公廁雙入口設立「伊達邵部落自主檢查站」，對進入部落進行體溫量測及確保落實實名制；並柔性勸導遊客非必要不要急著進入部落，服務處特捐贈自製的防護罩慰勞伊達紹崗哨人員，確保檢查哨人員安全。