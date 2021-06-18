觀光是台灣最大的產業，也是無煙囪工業！南投縣是觀光大縣，受到此波本土疫情爆發影響，帶給旅館、民宿業者業績雪崩式滑落，幾乎全部業者自主停業、咬牙苦撐。立委馬文君透過《紓困振興特別預算—第三次追加預算》審議的機會，將南投縣旅館、民宿業者的心聲忠實反映給中央，要求行政院正視南投縣的意見，「加快、加強、加碼」接地氣的紓困，才能落實政府紓困美意，協助觀光業者度過疫情衝擊。馬文君指出，針對交通部提出的觀光產業紓困4.0，希望申請程序「從寬、從速、從簡」及時幫助旅館、民宿業者，但是許多業者抱怨，紓困補貼只是杯水車薪，我們需要電擊卻只給安慰劑。馬文君說，期待疫情早日緩解，南投觀光產業盡快回到正常生活狀態，當然目前唯一的解藥是疫苗，請政府透過各種管道及力量，快速取得國際認證、安全有效的疫苗，全民施打疫苗才是根本之道。馬文君對於《觀光產業紓困4.0》的預算提案，提出6項主張：1.請交通部按各民宿業者不能固定5萬元補貼以偏概全，應以實際營運規模，設置規模級距，給予拉高民宿業者補貼金額，才能實質幫助民宿業者撐過疫情衝擊。2.請中央儘速研議觀光旅館業本年度營利事業所得稅、房屋稅及地價稅等，提供業者可無條件申請展延繳納期限或分期繳納稅款等方案。3.請中央儘速研議減免業者水、電費30％，及因疫情致水、電費及勞、健保費及勞工退休金等有繳納困難時，除免徵滯納金外，業者可無條件申請展延繳納期限或分期繳納等方案。4.請交通部同意有關觀光局承辦之旅宿業資本性支出貸款利息延長補貼1年，因應重大疫情對旅宿業營運之影響，為減少人才流失、安定就業市場及協助未來產業復甦所需轉型之準備，補助辦理「旅宿產業核心職能進階認證」等方案。5.請交通部研議重啟領隊轉型國旅人才紓困培訓，持續辦理生計補助以留住領隊專業人才，避免後疫情時代領隊斷層，另外對於領隊證效期因疫情無法帶團，應予於免帶團證明延長3年效期。6.建請政府介入協商，展延貸款還款期限1年、本金暫緩清償1年、利息補貼再執行1年，加碼提供紓困貸款以及營運週轉金信用貸款，同時申請期限延長至疫情期間結束，以降低疫情對企業所帶來的資金斷鏈風險，減輕企業還款壓力。