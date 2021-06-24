行政院今公布紓困4.0精進方案，確定取消一般住宅用戶6月夏季電價、勞工紓困貸款名額加碼等。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠質疑，執政黨這波紓困未到位，政策有如擠牙膏似慢慢放，但仍有許多需要紓困的民眾看的到吃不到。民眾黨立委賴香伶批評，紓困4.0精進方案並不符合行政院長蘇貞昌要求的加碼、加寬、加快原則。

邱臣遠指出，紓困4.0比起去年，申請障礙更多，資格認定更高，諸多紓困措施看的到吃不到，很多勞工、企業向銀行申辦紓困貸款，卻碰到軟釘子，財政部、金管會應要求公股行庫協助外，也要協調民營銀行配合，減少申辦紓困貸款的障礙。

另外，針對6月暫緩實施夏季電費，邱臣遠認為，真正用電高峰期是7、8月，且全國三級警戒也延長至7月12日，電費僅減免一個月顯然不夠，應該要在拉長期限，讓民眾更有感。

勞工紓困貸款部分，政院宣布加碼，19日前申辦的117萬人，只要審核通過都受理，但不再開放收件。賴香伶說，政府不調整受理名額，只處理已送件者，導致有需求的民眾受到排擠，不符合蘇貞昌要求的加碼、加寬、加快的三原則。

賴香伶說，這波疫情衝擊與去年不同，而且紓困貸款是要還款，政府僅補貼利息，申請條件、名額卻限制一堆，讓原本的美意大打折扣，即便推出精進方案，但目前看來還是做得不夠。