蘇花公路3月發生遊覽車撞山事故造成6死39傷，時任次長的交通部長王國材承諾，1個月內完成調查「究責無上限」，民眾黨立委邱臣遠今天痛批事故至今超過3個月仍無下文，「交通部是睡著了嗎？」他列舉蔡政府今年上半年對交通安全的各項承諾，質疑「成了芭樂票」。

邱臣遠今天召開「蔡政府對人民交通安全的承諾竟是芭樂票？」線上記者會指出，蘇花公路遊覽車撞山壁事故後，王國材在立院答詢時允諾會在1個月內完成行政調查的初步結果並懲處相關失責人員，但事故至今已逾3個月，遲未公布行政疏失調查報告及懲處名單，「到底誰有疏失，誰要負責？」

他質疑交通部是行政怠惰不作為？還是不認為有疏失？交通委員會3月29日也通過臨時提案，交通部允諾要在2個月內針對大客車座椅與車身固定方式的技術規範、大客車座椅改裝之標準檢查程序及規定以及禁止在大客車末排設置面向走道的座位等提書面報告，包含修法時程，但至今超過3個月也是無下文。

邱臣遠也列舉台鐵408次太魯閣事故釀49死的悲劇，當時引發台鐵改革的討論，蔡英文總統承諾改革、喊話台鐵「我們一起面對」，蘇揆也在4月中旬召開會議，允諾將要求台鐵加速辦理「25處邊坡預警系統」，並在2個月內完成調查高風險路段，包括隧道洞口處或鄰近邊坡路段的安全，如有需要應立即設置紐澤西護欄。

台鐵局也在5月下旬公布懲處名單的新聞稿中承諾會在6月底前完成。但邱臣遠檢視實際執行進度，事故至今近3個月，僅完成異物入侵盤點，針對高風險處所設置實體阻隔設施的進度卻是0，痛批「口號式改革，對提升台鐵安全毫無幫助。」

另外，2月底發生的西濱快速道路21車連環追撞事故後，交通部允諾全線比照國道規模，與氣象局合作設置16處能見度儀來偵測濃霧狀況，但事故發生至今已逾4個月，僅完成兩處，進度牛步。

檢視今年上半年重大交通事故政府檢討狀況，不僅虎頭蛇尾且政府承諾成芭樂票。目前國內都把焦點放在疫情，但邱臣遠強調，疫情並不是行政單位怠慢、不作為的藉口，要求蘇揆及交通部勇敢面對問題，才能具體回應民眾對台鐵改革、提升交通安全的高度期待。