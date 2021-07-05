台日協會長邱義仁昨接受前總統陳水扁訪問，談到台獨議題，邱義仁直言不是台灣人民可以自己決定的，要看國際局勢，中國大陸的可能作為，且美國根本就不贊成。國民黨立委陳玉珍今形容，民進黨長期用台獨神主牌騙票，昨晚要選舉跟你山盟海誓，早上起來跟你說歹勢，根本做不到，台灣人應覺醒。

國民黨立委鄭麗文指出，陳水扁任內就多次表達過，「李登輝做不到（台獨），他也做不到」，民進黨長期倚賴的美國，不管民主黨還是共和黨執政，一中政策沒改變過，美國早就很清楚詔告天下，不可能支持台獨，蔡英文上任他們也沒說過要支持台獨。

鄭麗文質疑，然而民進黨黨綱不修改，成為兩岸緊張的源頭，既然知道不可能台獨，為什麼還要打擦邊球？去改華航、改護照，在小枝小節浪費公帑，卻不敢開大門走大路？民進黨已經是完全執政，絕對有辦法推動台獨；但蔡英文已經開宗明義不可能台獨，就是因為美日不支持，民進黨不要再掛羊頭賣狗肉，欺騙支持者，在虛構的主張下加劇國內對立、族群緊張。

鄭麗文表示，台灣之所以不能同島一命、朝野和解，就是民進黨一直在無良操作統獨議題，把形態無限上綱，用莫須有、不可能達成的政治理想來撕裂族群，陳水扁、邱義仁也說了，蔡英文也不敢推，難道還要在虛構政治口號下繼續對立嗎？