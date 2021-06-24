台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲24日表示，北農是滿奇怪的案例，昨晚去衛福部討論疫調缺陷，大家知道後用專業對專業、科學對科學把問題解決掉，他話鋒一轉又指不過沒有用，出了房門還是「政治對政治」。

柯文哲今早接受廣播節目連線專訪，被問及北農群聚感染是否算破口，有無信心防堵，柯文哲強調，有在處理都不會是問題，北農在防疫上的確是一個弱點，還不叫破口，他可以做的就自己處理，需要別人或跨部會的就找人幫忙，北農在台灣屬於特例，目前疫調是以居住地為主，由居住地縣市政府負責，從去年到今年發現按疫調很難處理的就是北農，每天進來工作超過1萬人，戶籍在北市的根本不到一半，恐怕4成都不到，出現一個很有趣的局面。

他表示，來北農上班的人員確診，需要北市做疫調的人不到一半，覺得疫情的面貌看起來很模糊，是因為只有不到一半案例在北市手中，超過6成不只有新北市、基隆，還有全台灣各地，昨跟衛福部長陳時中講說怎麼沒有發現這疫調制度是很奇怪的破口，所以決定以後疫調除了居住地，還要納入工作地，兩邊都要做，用身分證字號串起來。

柯文哲指出，在北農出現一個案例，所有疫調資料往中央傳，中央看到資料又沒有做疫調，他要吐槽基隆市長林右昌，批評北市沒找到人，但有一些人的戶籍在基隆，資料是基隆給北市的，北農是滿奇怪的案例，為何疫情燒那麼久，因為疫調系統有缺陷，大家知道後在這裡面專業對專業、科學對科學，把疫調系統破洞補起來，不過沒有用，因為出了房門還是政治對政治。

他透露，上周就知道北農很嚴重，因為每天主持疫情會議，發現北市衛生局疾管科在報告時怎麼老是講不清楚，很多案例都不在我們手中，或隔好幾天才被其他縣市通知，知道疫調的缺陷後就改進。