一般中醫利用把脈為病患看診，聯新國際醫院因應疫情推出遠端視訊看診，連中醫科也納入，民眾好奇視訊要如何把脈？中醫科主任陳宗政解釋，中醫以「望聞問切」四診合參方式，以「望」為第一，把脈只是其中一環，會從病人的神情、姿勢、面容面相、呼吸等看出狀況端倪。

陳宗政說，中醫視訊診療適合正在服用中藥治療或調養的病人，包括慢性病及慢性體質調整，例如三高、調經、不孕、長高、慢性胃病、過敏等。此外，新冠病人輕症隔離或居家者，也可用視訊看診，中醫師視需要可開立清冠一號，取藥再由家人代領。

陳宗政指出，中醫看診以「望聞問切」四診合參方式，以「望」為第一，在診斷時佔極重要地位，至於把脈只是中醫「切診」的一環，並非主要手段。中醫看診會先看病人的神情、姿勢、面容面相、呼吸，再進一步聽病人說話、呼吸、咳嗽等，以「聞」診方式聽出病情好壞。依據以上資訊和病患主訴判斷病情，再進一步「問」診詳細詢問病人狀況，最後以把脈和觸診來應證相關的情形。

他說，疫情嚴峻減少近距離接觸是防疫重點，即使沒有把脈，還是能以四診判斷病人的身體狀況。此外，因應視訊診療，中醫師無法以針砭灸進行治療，但是透過開立處方用藥，包括科學中藥、傳統水藥、外敷藥物和貼布等，以及提供衛教活動諮詢和穴位按摩指導，還是能讓病人獲得適切的醫療協助。

(中時 )