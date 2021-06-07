藝人唐豐的老婆是護理師，他日前在臉書透露，去年2月疫情爆發時，太太就是最早一批支援的護理師，他當時只問「這樣好嗎？風險會不會太大？」但老婆說她想跟同事一起抗疫，因此成為最早進入專責病房照護病人的一批護理師，他對老婆是真心佩服、真心感動。不過他受訪時坦言，過去1年多，為免家人朋友擔心，這些事他們完全不敢跟其他人說，「畢竟這是超高風險的工作，又是在專責病房」，直到最近全台進入三級警戒，才敢讓親友知情。

唐豐說，隨著近期疫情爆發，突如其來的確診者增多，護理師的工作也瞬間增多，老婆常一兩天都無法回家，「這些辛苦絕對不是我們在家或看看新聞畫面就可以感同身受的」。他以醫護人員眷屬身分提醒：「醫師是專業人士(協助救命的)，不是飯店經理，護理師是專業人士，不是一般服務員。所以請感染者跟病患不要到醫院治療就好像到飯店住，總覺得自己的命可以用錢買到。不優先處理就發火說草菅人命，稍不合意就抱怨，在飯店都要排隊了，更何況在醫院。」

他說，老婆還曾遇過一對夫妻相繼確診，帶去醫院的小孩臨時沒人照顧，變成護理師還要充當保姆，直到幾天後家屬接手為止，過程中媽媽稍不滿意還會斥責護理師照顧不周，讓已經工作量很大、還被當成保母的護理師們覺得很無言。

他表示，在疫情之前醫生跟護士就已經不足，若是希望得到好的醫療照顧，我們是否也要變成好的病人才行，要更尊重專業。他呼籲除了給予醫護人員物資的支持之外，更多的是要給予精神及體制的支持，才能讓這場戰役維持下去。

(中時 )