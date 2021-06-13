南彰醫院群聚感染再添兩例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增4例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣確診個案，不明感染源佔4.5％。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化新增4確診和1例死亡，1位是麻將牌咖的家屬隔離中發病，2位南彰大型醫院群聚感染出院後再添兩例確診，此外，北彰某醫院不同樓層，再度出現打過第一劑AZ疫苗、負責確診者專責病房的護理師確診，且CT值的病毒指數很高，感染原因還在進一步調查中，接觸者已經迅速匡列，病房清消。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化疫情已經走過高峰，但零星病例還持續陸續爆發，累計確診人數達247人，死亡人數5人，完成篩檢人數3萬6460人，陽性率0.68％，其中居家隔離中發病累計63位，佔26％。

5月23日南彰大型醫院爆發群聚感染後，病房清空，病患和看護、陪病者出院後居家隔離陸續發病已經累計13例，新增是阿嬤、陪病媳婦確診後，同住的女兒也發病了，此外，出院的60歲男子居家隔離發病。

最棘手的事情又再度重演，北彰某醫院負責照顧確診者專責病房的護理師又發生1例確診了，和6月9日護理師負責照顧疑似確診者病房類似，同家醫院但不同樓，都打過第一劑AZ疫苗兩個星期以上，是醫院主動篩檢出來。

葉彥伯指出，專責病房的防護等級規格高，護理師的感染源也可能來自下班之後的接觸者，或者上班期間和同事餐飲空檔等，還待進一步疫調。

醫院已經緊急匡列，病房大清消，但醫護人員暴露在照顧確診者的高風險之中，追打第二劑疫苗，增加保護力，已經是非常急迫的課題了。