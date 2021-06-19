更新內容10:06)三峽恩主公醫院日前爆發院內感染，今天又傳出一名急診專科護理師，出現PCR核酸檢測陰轉陽狀況；對此三峽恩主公醫院院方證實表示，已緊急清空急診室消毒環境，並急診停止服務2天，直至環採結果合格，經衛生主管機關同意後啟用。

恩主公醫院表示，染疫急診專科護理師屬於高風險單位工作人員，依規定每5到7天常規PCR核酸檢測，2日、7日、10日前三次採檢均為陰性，6月18日中午上班進行常規採檢，下午9點結果陰轉陽，院方立即通報主管機關，並依照中央流行疫情中心規範，匡列密切接觸者與保護隔離措施。

恩主公醫院指出，目前急診只出不進，同時啟動匡列急診醫護相關人員、病人及陪病者，全面進行PCR核酸檢測，初步結果均為陰性，將持續監測。

恩主公醫院表示，經過與新北市衛生局討論，該陰轉陽的染疫護理師為日前群聚感染的風險接觸者，這次匡列對象包括18日上班後接觸的病人及陪病家屬，此外若有同事與他曾有小於2公尺、大於15分鐘的接觸，且無完整防疫裝備，一樣匡列造冊。

恩主公醫院也採取相關緊急應變措施：一、急診只出不進，安置急診病人，綠區病人依原簽床簽至一般病房，紅區病人（密切接觸病人）2人收治隔離病房。二、清空急診終極消毒，急診停止服務2天，直至衛生主管機關同意後啟用。三、依照規範匡列密切接觸者與安置病人，並加強員工健康監測。

恩主公醫院補充，現況除急診外，其他醫療業務不影響。