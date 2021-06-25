桃園市25日新增10例確診，其中國軍桃園總醫院新增6人確診，包含1探病家人、4病人、1看護。桃園市長鄭文燦表示，目前醫院仍有15名確診患者，將全部清空，醫院降載到最低。醫護人員也會到集中檢疫所、防疫旅館。對於醫院何時清零？鄭文燦說，6月17日疫情發生離14天還有一段時間，「團隊要有準備，還有一段時間抗戰要打。」其他4人有1人與北農有關。

鄭文燦表示，國軍桃園總醫院專案6月17日開始，到現在已經進行第3次採檢，共7人在第3次採檢才陽性確診，25日就有6人是3採才出來。他25日也和衛福部醫福會執行長王必勝、桃園市衛生局長王文彥前往醫院參加防疫會議。他說，目前14天潛伏期還沒結束，距離最後一個病例更是近距離，因此醫院團隊要有準備，還有一段時間抗戰要打，距離醫院清零完全安全，還有一段時間。因此這15人將轉診到衛福部桃園醫院、林口長庚醫院收治。

鄭文燦補充，如此醫院負擔較輕、醫院也能進行整體清消工作，醫護人員也能到集中檢疫所，至於打過疫苗、採檢陰性人員，也能到防疫旅館。醫院降載到最低程度，全部清消、全部輕零後，才能逐階段恢復營運。

桃園10人確診，王文彥說明，有2人疫調中，確定與雙北有關，其他8人中有6人與國軍醫院有關，另外1人是另外1例是中壢某食品群聚案指標個案的母親。還有1人與北農有關，該人的姐姐兒子、3姐為北農攤商且確診，採檢後確診。