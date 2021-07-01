鳳山某大樓出現群聚感染確診案例，高市府封樓、清消，並將住戶送往防疫旅館隔離。高雄市議會民進黨團1日表示，防疫非常時期，須拿出專業判斷與有效作為，堅壁清野才能斬斷傳染鏈，肯定市府魄力，也盼市民諒解。

「非常時期不一定要用非常手段，但一定要根據專業判斷」民進黨團總召鄭光峰指出，鳳山大樓內出現複數群聚感染，電梯、通道等都可能已受汙，由於住戶眾多，如不封樓清消、全數篩檢並另地隔離，恐難有效斬斷傳染鏈。

有聲音質疑封樓手段過當，甚至有法律問題，鄭光峰認為，依《傳染病防治法》，主管機關接獲報告或通知時，本來就應迅速檢驗診斷，調查傳染病來源或採行其他必要措施，實在無須再去分化、抹黑政府的緊急防疫措施。

對於防疫旅館隔離費用，巿議員林智鴻建議市府，與旅館溝通，配合政府補助金額，每個房型定價為1500元，費用也由防疫旅館直接跟政府請款，隔離者不用再自掏腰包後再請領補助款，隔離期滿，可以平安無煩惱就返家。