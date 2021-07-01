面對印度Delta變種病毒來勢洶洶，桃園市長鄭文燦上周日起多次高喊「入境要PCR篩檢」，中央流行疫情指揮中心1日終採納，宣布所有入境旅客皆須3次篩檢，包含入住檢疫地點前要PCR檢測，鄭文燦讚是「正確的決定」，一定要讓病毒不進入社區，也是國境嚴管的價值。

鄭文燦說，面對來勢洶洶的印度Delta變種病毒，中央流行疫情指揮中心已經宣布要在機場進行PCR檢測，「我想這是正確的決定！」，他說這也是他這幾天一再呼籲中央對國境嚴管政策上，要入境先PCR篩檢、出關再做一次PCR篩檢，至少要執行2次採檢。

鄭文燦說，以前有些人主張要快篩，但快篩會有偽陽性或者偽陰性的問題，造成防疫困難，所以如果能在機場建立PCR檢測能力，加上在防疫旅館或集中檢疫所能夠進行二採，國境嚴管的目標才可以落實，最高的原則就是一定要讓病毒不進入社區，也是國境嚴管的價值。

鄭文燦不諱言機場PCR篩檢需要設備和人力，也需要整個機場團隊安排好採檢的動線跟空間，他相信機場公司會做最好的安排，包括採檢動線是否能夠有斷點、有效率規畫，強調採檢安排一定是經過專業的判斷。

鄭文燦說，機場的醫療是由桃園地區的醫院來支援，不過桃園購買的PCR快速檢測儀器已全數給各醫院使用，衛生福利部也有購買快速檢測的PCR機器，他相信中央會統一購買，畢竟國境的管制是由中央來主導、地方來協助，市府會在其他方面如人力上盡量協助。

鄭文燦也希望給機場的管制人員、CIQS人員、機場服務人員、後勤人員充分的保護，所以國境嚴管加上PCR入境篩檢這個政策，也要搭配機場從業人員疫苗覆蓋率，最好是能夠到達百分之百，這是對機場的支持。

至於運作會不會爆量？鄭文燦相信，在非洲豬瘟的時候，已經做過一輪旅客檢查的動線安排，下一輪的旅客目前應該沒有那麼多，希望能夠做好機場把關工作，市府也會全力支持。