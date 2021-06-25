新北市今日新增32例本土確診為近期最低，新北市長侯友宜今下午主持防疫會議表示，昨天抓到一名板橋區的居家隔離者，沒帶手機偷跑出門，到銀樓買首飾，被電子圍籬和疫調小組追蹤到，新北市府已經予以重罰40萬元。

侯友宜說，新北市目前居家隔離列管1913人，居家隔離陰轉陽比例很高，呼籲大家務必遵守防疫規定，若被抓到違規，一定依法重罰。