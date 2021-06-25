什麼首飾這麼重要 板橋居隔男衝銀樓 被侯友宜罰40萬 15:142021/06/25 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜主持防疫會議。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增32例本土確診為近期最低，新北市長侯友宜今下午主持防疫會議表示，昨天抓到一名板橋區的居家隔離者，沒帶手機偷跑出門，到銀樓買首飾，被電子圍籬和疫調小組追蹤到，新北市府已經予以重罰40萬元。 侯友宜說，新北市目前居家隔離列管1913人，居家隔離陰轉陽比例很高，呼籲大家務必遵守防疫規定，若被抓到違規，一定依法重罰。 地方結合藥商 盛弘遞件買500萬劑BNT 新北環狀線板新站 招商啟動 #銀樓 #首飾 #侯友宜 #重罰40萬 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土首見印度變異株 侯籲：中央應儘早採購第3劑加強版疫苗 15:472021/06/25 生活 北市牙醫師染疫 侯友宜強調要這麼做才能有效控制疫情 11:212021/06/25 生活 台灣醒報》首長疫情記者會 竟把講台當砲台 18:592021/06/25 海納百川 醫護人員不敢回家 侯友宜籲中央：儘速讓醫事同仁家人接種疫苗 15:352021/06/25 生活 新北6家集中檢疫中心 服務超過2400位市民 11:462021/06/25 生活 中央指太多民間採購疫苗會困擾 侯友宜：政府要主動協助 15:522021/06/25 生活 2天清消校園 中小學延9月1日開學 04:102021/06/25 焦點新聞 侯友宜關懷檢疫所住民 讚北慈傾力護前線 16:462021/06/25 生活 進新北果菜市場需陰性證明 侯友宜：會持續做好監督責任 11:322021/06/25 生活 好心肝事件後 北農群聚、禾馨疫苗再挫低柯文哲網路好感度 09:342021/06/25 生活 解悶待解封 中市出現落羽松水景祕境 17:372021/06/25 寶島 生活熱門新聞 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 桃園新增10確診 6人為國軍桃園總醫院案例 - 生活 奇蹟！30天前見底 這水庫如今滿水位 放水畫面超震撼 - 生活 瘋狂吸水狠甩德基！曾文水庫最新蓄水量曝光 南部穩了 - 生活 鄭明典PO驚人水氣帶 綿延1萬多公里 網：一條龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。