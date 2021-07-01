新北市今天增加20例，創三級警戒以來最低，三重湯城與板橋大遠百，今緊急快篩1100人都呈現陰性。為防堵新冠肺炎Delta變異株，新北市長侯友宜連日來呼籲中央進行入境旅客普篩，行政院終於採納侯的建議，中午拍板要求入境旅客全集中隔離PCR檢測。下午三點侯友宜將有最新應變說明。

直播》新北增20例創新低，湯城、大遠百快篩1100人全陰最新說明。

侯友宜表示，昨天發生大遠百有櫃姐因受到北農事件影響而染疫，到今天中午共篩檢了1685人全是陰性，業者在昨天自主停業1天後已完成清消，並在今天中午全部最完篩檢，因此在下午1點開始營業；侯友宜強調，已要求業者在人流須作大幅度降載，防疫最重要。

此外，三重湯城園區共篩檢310人，有1人快篩楊姓、PCR陰性，侯友宜籲請企業落實健康監測管理，並作企業定期快篩及環境清消。

侯友宜表示，去年3月就一直呼籲蔡英文總統，阻絕於境外最重要的是要入境普篩，然後到8月份在行政院又公開跟行政院還有所有部會首長說入境普篩加檢疫加自主健康，就是要把國門這道關卡嚴格地守住，才不會造成疫情。

新北市「到宅快篩隊」，將近一個月共篩檢90戶169人，其中PCR呈陽性者有26人，陽性比率從最早的40％降到15％。00侯友宜表示，家內感染比率將近占一半，到宅快篩隊可以阻斷傳播鏈，避免家庭感染惡化，讓家屬清楚知道後續照顧的安排，以安定民心。

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