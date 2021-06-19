新北市今日再新增3例施打完AZ疫苗死亡案例，分別是61歲新莊區男性、89歲新店區男性、69歲新店區女性，新北市衛生局長陳潤秋出席防疫會議表示，3人都有慢性病，死亡原因仍待釐清，目前新北市累計13人施打完 AZ疫苗死亡。

新北市衛生局表示，第1例為61歲新莊區男姓，是長照護理之家住民，身患有慢性病及長期洗腎，6月17日上午在護理之家接種，白天作息正常，18日凌晨3時40分意識喪失，送往部北醫院急救，上午5時05分死亡。

新北市衛生局長陳潤秋出席防疫會議。（翻攝）

第2例為新店區89歲男性，身患有慢性病及肺部疾病，6月17日下午在醫院接種，6月17日晚間出現疲倦感、喘及頭暈，6月18早上7時發現個案已死亡。

第3例為新店區69歲女性，身患有慢性病，6月14日早上在洗腎診所接種，6月16出現四肢無力並送往醫院，6月17日清晨2時00發現個案已死亡。

陳潤秋說，因為這些死亡的長者都有慢性病，會根據他本身的疾病狀況，送到中央疫苗救助委員會作詳細審議，釐清是否跟注射AZ疫苗有關。