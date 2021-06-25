近來AZ疫苗開放施打，不少案例都傳出施打後數天不幸過世，雖仍未證實死因與疫苗之間的關係，仍讓不少人相當憂心，也有許多人決定取消施打。藝人蔣偉文今(25日)自曝載爸爸到衛生所打AZ疫苗，75歲的老父親查了資料後認為利大於弊，並不擔心，但下車前突然交給蔣偉文一份早寫好的遺囑，讓蔣偉文大呼老爸太帥。

AZ疫苗本月中開放施打，91歲李行導演工作室先前透露，已預約施打，目前在等待確切的接種日期。84歲梅芳則表示，去年她才因摔倒開刀，身體還沒完全復原，「怕有影響，不敢隨便打」。康康則說知道施打的好處，但還是在猶豫要不要讓父母接種，「打了會不安全，但不打更危險，變成要看運氣，要拚才會贏。」

蔣偉文父親自備塑膠椅，下車前還交給兒子遺囑。（圖／翻攝自Jacko蔣偉文臉書）

男星蔣偉文過去以團體「三片吐司」成員出道，解散後近年他成為主持人，並得到金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，2011年他與老婆Lisa結婚，育有兩子。今他發文一大早就送75歲高齡的爸爸到衛生所打疫苗，他父親建中畢業、政大高材生，身體健康，沒有慢性病史，自己上網查資料評估後認為沒問題，就決定預約打疫苗。

接種疫苗前一天，蔣爸爸要蔣偉文早一點來接他，跟他說：「有一些文件要讓你在車上看，你不必陪著下車，我自己去打就好。」蔣偉文在車上才發現父親已將遺囑寫好，上面列著各個親戚的通知電話，詳列抽屜、床頭櫃裡面有什麼文件與物品，還附上他到戶政事務所下載的如何處理親屬過世流程，蔣偉文說：「印象深刻的是，我爸爸交代後事不要發訃聞，火化後骨灰撒到漂亮、優美風景的地方即可。」

蔣偉文當下非常感動，覺得蔣爸爸是父親的典範，但同時又有點不捨老人家需要承受種種接種疫苗的擔心。但也藉著臉書發文，特別紀錄這個非常時期，所經歷過的種種心情，他說：「沒想到會在這個年代遭遇疫情，留下很多印象深刻的事情，我父親面對生死的豁達，也會影響我對孩子，日後對生死議題直言不諱。」

見此，網友回應：「爸爸心裡一定也有不安跟害怕～～快快給他一個大擁抱」、「好棒啊！一定會平安的」、「積極正向又豁達的人生態度，值得大家學習」。

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