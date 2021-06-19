中央流行疫情指揮中心19日通報苗栗縣無新增的確診病例，縣長徐耀昌認為這是6月初以來，縣府為防堵疫情擴散至社區，對鄉親及移工做作許多要求，大家配合執行並互相提醒，但危機還沒解除，請民眾盡量別外出，避免跨縣市移動，導致病毒擴散。

徐耀昌指18日在竹南運動公園的社區篩檢182人，發現7位陽性，經縣府急送PCR檢測，結果全部為陰性。

苗栗縣截至18日累計確診人數547例，為早期發現潛在感染者，徐耀昌號召9家醫院參與社區快篩活動，將在21日到23日展開，對象為設籍或居住在頭份、竹南、造橋、後龍及三灣等五個鄉鎮的民眾，以分段分流及預約方式辦理，避免群聚。

而最近集中檢疫所隔離中的高風險移工，做全面性PCR篩檢，採驗1361人，陽性79人，陽性率5.8％，若加上採驗前就陸續發病確診的44人，總共採驗1405人，確診123人，陽性率8.8％。

縣府要求這123位確診者採1人1室隔離於集中檢疫所及責任醫院，停止他們進入工廠、宿舍，把所有可能的傳播鏈切斷，未來仍持續以穩健的步伐，讓苗栗朝清零目標前進。

徐耀昌呼籲20日新冠疫苗第二波施打對象為80歲以上長輩，務必依約定時間前往施打，相關接種時間表，將持續更新公告在苗栗縣政府及衛生局官網、徐耀昌加油讚、苗栗健康加油站、18鄉鎮市衛生所FB粉絲專頁，供鄉親上網查詢，請依照通知準時前往施打，提升接種效率。