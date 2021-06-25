受到疫情衝擊，憂心來自全台考生跨縣市造成人員流動，台東縣政府教育處25日宣布取消縣原訂7月辦理的110學年度國中小正式教師甄選。

教育處表示，台東縣原訂6月底辦理110學年度國中小正式教師甄選，受到疫情影響取消，已報名的500名考生可全額退費；教育處長林政宏說明，由於教師甄選的考生來自全台各地不同縣市，屆時考生跨縣市流動應考，恐造成防疫破口。

據了解，原訂考試時間是6月26日，因防疫升級，日前延至7月15日，現在全台3級防疫又往後延，考量因疫情變化，導致考試日期一再延期，為使學校能及早為110學年度準備，進行代理教師甄選或再聘作業，因此決定取消110學年度正式教師甄選。

教育處表示，考生可依規定申請退費，初試報名費將全額退還予考生，相關作業流程將公告於教育處網站及甄選網站，請考生留意相關訊息。

台東1名孫姓考生表示，日前每夜勤奮讀書，最後竟然忘記報名，只好明年再考，未料自己的粗心竟成為超前部署，現在也不必辦理退費了。