新北市鶯歌陶瓷博物館為推廣陶瓷藝術教育，依據課綱設計多元「教學資源服務」，免費提供給全國各國中小教師申請。（蔡雯如攝）

三級警戒延長至12日，新北市鶯歌陶瓷博物館為推廣陶瓷藝術教育，依據課綱設計多元「教學資源服務」，除了有陶博館展覽主題模組外，也運用骨牌、磁鐵等一系列道具，設計出陶瓷藝術、地方文史線上或實體教學的教具，免費提供給全國各國中小教師申請。

陶博館指出，館員研發的教學資源有「行動博物館」、「行動教具百寶箱」；行動博物館將陶博館展覽主題精華濃縮成4大模組，內含：製陶過程的「土的魔法箱」、鶯歌製陶文史的「時光列車—鶯歌號」、回味古早廚房生活的「阿嬤的灶腳」、認識茶與陶文化的「阿公的茶桌」，透過實體展示物件及導覽影片，讓博物館走入教室。

另外，行動教具百寶箱分為「彩繪與紋樣」、「產業應用」、「日用陶瓷」等3單元，教師可透過石膏模、馬賽克、骨牌、磁鐵等14款道具，做創新課程及示範教學，刺激學生深度思考。

陶博館表示，館方也與新北市國小藝術輔導團隊合作開發出5套教案，各校校長、老師將12年國教課綱素養，協助納入教案設計中，搭配陶博館導覽員設計的學習單，供申請教師參考。

陶博館長吳秀慈表示，這次提供的多元教學資源服務將博物館教育延伸到學校，增添國中小學生另類的教學、學習經驗，教材可以運用在藝術與人文、鄉土教學、綜合活動，成為博物館與學校教育的橋樑。歡迎全國國中、小學校或教師借用，也鼓勵教師自行研發主題教案回饋及彼此交流。更多教育資源可上陶博館活動網站查詢。