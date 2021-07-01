雲林縣政府推出「防疫書箱」方便宅在家閱讀，250箱秒殺將推第2波。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣公共圖書館配合防疫3級警戒休館至本月12日，不少愛書人反映沒有「精神食糧」難度日，縣文化觀光處因此於上個月30日推出250箱「防疫書箱」，原本預計開放3天登記，沒想到反應熱烈，僅1.5小時就被登記一空，將於近日再推出第2波，藉著疫情期間好好推廣閱讀風氣。

雲林縣長張麗善表示，疫情3級警戒後，縣內所有公共場館均關閉，縣府即致力推動電子書閱讀、線上藝起來等活動，也延長讀者還書到本月31日，近日推出專案線上預約「防疫書箱」，只要持有雲林縣公共圖書館個人借閱證，即可上網填寫表單預約。

「防疫書箱」每箱7至10冊（5公斤內），皆免費宅配到府，並配合「防疫書箱」活動，提高防疫期間讀者可借閱冊數至30本，讓尚未歸還書本的讀者也可以申請，希望縣民在對抗病毒之餘不忘閱讀，一起「防疫在家，徜徉書海」。

縣文化觀光處處長陳璧君說，因為疫情暫緩實體活動、講座等，適逢學校學期結束，文觀處與各鄉鎮圖書館研議辦理防疫借、還書，例如線上預約、到館取書、宅配書箱等，此次推出的「防疫書箱」雖無法指定書籍，但可選擇文學、心理、健康、旅遊、科學、繪本及館員特選圖書等7大類。

據文觀處統計，防疫休館期間，電子書使用量增加2.8倍，歡迎民眾繼續使用電子書資源，除了雲林縣政府的電子書，縣府也與國立公共資訊圖書館合作一證通，讓雲林民眾在家即可隨時博覽群書。