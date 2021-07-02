中科園區的自行車文化探索館，吸引車友來朝聖，防疫期間推出線上自行車塗裝大賽。（盧金足攝）

自行車文化探索館推出線上單車質感好物與趣味自行車塗裝大賽，讓車友在居家防疫時，增添日常趣味。（自行車文化探索館提供／盧金足台中傳真）

自行車文化探索館推出線上單車質感好物與趣味自行車塗裝大賽，讓車友在居家防疫時，增添日常趣味。（自行車文化探索館提供／盧金足台中傳真）

位在中科園區的自行車文化探索館，配合政府防疫措施暫停開放。（自行車文化探索館提供／盧金足台中傳真）

位在中科園區的自行車文化探索館，配合政府防疫措施暫停開放，2日適值成立一周年，除製作回顧紀錄片，同步推出線上單車質感好物與趣味自行車塗裝大賽，讓車友在居家防疫時，結合互動藝術及體驗科技，增添日常趣味。

中科為台灣自行車產業聚落中心，「自行車文化探索館」館內展區聚焦自行車歷史、台灣產業聚落發展、文化、科學、公路競賽、登山車、城市環境等內容，傳遞自行車各式樣貌，有如台灣自行車站上世界舞台的博物館。

打拚自行車產業近一甲子的劉金標表示，「讓全世界的人都能真正透過體驗，而愛上自行車騎行！」期望台灣成為全世界心目中最棒自行車島，讓人們想到自行車就想到台灣。

自行車文化探索館營運總監汪家灝說，展廳由1817年第一輛具轉向功能的雙輪車為開端，結合互動科技與工藝美學，自200多年的自行車歷史與文化談起，循序漸進的故事軸設計讓民眾認識自行車的多元樣貌與知識。

出自台灣第一位獲得美國建築師最高榮譽的建築師潘冀之手，自行車成為風行全民的運動，已不只是移動工具的一種選擇，也躍升為人際互動與自我挑戰，自行車騎行提供適當的速度，「欣賞人生美景與感動」。

疫情嚴峻之前，自行車文化探索館仍有超過5萬名訪客進館參觀，現在疫情未退燒，能維持安全社交距離的自行車，成為通勤與運動的熱門代步工具，自行文化探索館昨天開館滿一年，除有線上慶生，也舉辦趣味自行車塗裝大賽，吸引很多宅在家的民眾發揮創造力。