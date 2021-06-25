全球受到新冠肺炎的影響，許多人的生活模式受到嚴重的衝擊，不少產業也跟著影響，尤其日本的疫情更嚴重，連發展最蓬勃的AV產業都受波及；近期一名日本AV女優令和玲（令和れい）就在社群哀嚎零收入，勸女孩們不要誤入此工作。

令和玲（令和れい）擁有一雙大眼睛，外型相當可愛俏麗、五官立體精緻，外型可愛甜美，因此讓她擁有不少的粉絲欣賞她，近期（22日）在推特上表示：「上個月的工資是零，有多人可能對於AV這個行業，可以賺得到很多錢，但正在只有大1成以下的人，能夠賺得到錢。」

令和玲（令和れい）公開呼籲，希望其他女性朋友不要加入AV相關行業。（圖/令和玲 推特）

日本 AV女優（令和れい）更是公開分享自己的收入金額，並在社群上提到：「4月份收入大約三萬日元（台幣7554元）5月份、6月份，沒有任何的工作，連續兩個月零收入，並呼籲女性朋友，不要因為星探的關係，誤以為成為AV女優可以賺錢，而之後開始後悔從事這個行業。」

令和玲（令和れい）連續兩個月，沒有任何的收入。（圖/令和玲 推特）

許多網友看到此訊息後，在貼文底下留言回應表示：「多麼艱難的世界呀！」、「當演員很辛苦！」、「這段期間妳都是怎麼再過日子的？」、「您是否考慮引退這個產業，並從事另一份工作？」、「自己收集演員、攝影、剪接，之後上傳影片，也能賺錢不是嗎？」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922