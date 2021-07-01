福和客運專營基隆到新店1551路線，受疫情影響宣布8月1日起停駛，成為第一家受疫情倒閉客運業者，公路總局表示，目前正協調其他客運業者代駛事宜。

1551路線主要往返基隆、新店，每天早上9點至晚上11點，共35班次，停靠站包括內湖、公館、景美等，是許多通勤族上、下班搭乘路線，但今天福和客運發出聲明，受疫情、大環境經營不宜等因素，導致營運困難，將於8月1日起停駛。福和客運指出，目前每天營運虧損，不得不做出選擇，將依法給予員工應有權益，並協助轉任至其他代駛公司任職。

由於基隆有許多市民在台北上班，都是靠著1551路線通勤，現在因為疫情公車已經減班，若又有路線消失，擔心以後通勤時間會受影醒。對此，公路總局台北市區監理所表示，目前正在協調其他客運業者代駛事宜。

基隆市政府交通處進一步說明，將會督促公路總局，不讓營運中斷，不影響市民搭乘權益。

去年5月福和客運層因運能不足，導致基隆至台北1550路線嚴重脫班，改由其他4家客運業者代駛，維持路線運能，未料，今天傳出受疫情影響，將全面停駛。