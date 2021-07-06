新光、信義誠品櫃姐足跡公布 。（新北市府提供）

新北市府確診數重回二位數，新北市衛生局公布新光三越櫃姐與信義誠品櫃姐足跡，包括新光三越A11信義店、家樂福便利購新莊丹鳳店、臺北市信義誠品店等地，提醒民眾注意。

新北市衛生局指出，新光確診櫃姐於6月28日、29日及7月2日上午11時30分至晚間8時在新光三越A11信義店；另一名櫃姐則是7月2、3日的10時半到晚上8時在信義誠品店。

誠品櫃姐在7月1日11時、25日11時40到全聯新莊龍安店、7月4日12時30到12時50分到家樂福便利購丹鳳店。

衛生局提醒，曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應配器用口罩盡速就近指定社區探院所就醫，不得搭乘大衆運輸就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人否有類似症狀等。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。