正飽受第3波疫情之苦的泰國，根據當地政府1日最新統計，又多增57位因新冠病毒不幸喪命的患者。同時，疫歿人數也連兩天創新高。

除了努力抗疫外，泰國也正醞釀一項重振普吉島的旅遊計畫。日前，因泰國政府優先幫這個度假島上居民接種疫苗，故染疫數遠低於其它泰國地區。

普吉島最新旅遊規畫是，若已接種疫苗的外國遊客，到了島上以後可以不用隔離，且能在各地自由活動。經過14天後，除非篩檢是陽性或出現新冠肺炎症狀，否則這些遊客甚至可離開普吉島去泰國其它地方。

2020年受到疫情影響，泰國外國遊客人數從2019年曾創新高的3990萬人，暴減83%至僅670萬人左右，泰國旅遊業重損約500億美元。其中，普吉島失業與商店倒閉問題尤其嚴重。

從疫情開始這一年多以來至今，泰國已有2,080位疫歿者。當地新確診者1日又多出5,533位，使得總染疫數近26.5萬人。