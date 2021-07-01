勞動部24日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計1305家，實施人數1萬3626人，這次增加318家，人數增加3397人，受到疫情影響，住宿及餐飲業仍是重災區，無薪假數據已上升至267家、4174人。

勞動部6月24日公布實施家數計987家，實施人數1萬229人，當時已突破萬人大關，而本周增加318家，人數增加3397人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休「13日至16日」，其次是「9至12日」及「5至8日」。

受到國內疫情影響，疫情三級警戒持續實施，從行業別來看，實施無薪假人數最多的行業為住宿及餐飲業，上升至267家、4174人，其次為批發及零售業，有321家、2087人，受到內需市場消費力道減弱，製造業中的民生工業也有38家、1281人實施無薪假。

從縣市別來看，有5個縣市超過千人實施無薪假，依序分別為新北市3188人、桃園市2293人、宜蘭縣1393人、台南市1265人、以及台北市1090人。