疫情攪局，房地產市場專家預期，2021年辦公租金漲勢，下半年恐怕將欲振乏力！

高力國際今（1）日最新發布「2021年第二季台北市商辦市場調查」報告顯示，2021年第二季台北市商辦市場租金持續微揚，平均租金來到每月每坪約2349元。

在新增供給方面，包括：富邦遼寧大樓、元大人壽總部等，合計逾1.3萬坪的新供給，市場總存量來到100萬坪，整體空置率上升至逾9%。

不過，高力國際進一步補充，這看似接近雙位數的空置率，實際上若扣除自用與預租等尚未進駐，以及等待都更等屬於無效空置面積，實際空置率僅有3.7％。

在各級辦公室租金行情方面，因為實際的低空置率，頂級與A級大樓租金上漲力道仍最大，分別來到每月每坪約3344元與每月每坪約2441元。

B級辦公室方面，租金每月每坪約1947元。

進一步觀察各大辦公商圈方面，信義區租金仍是一枝獨秀來到每月每坪2988元，平穩的較上季增加0.32%。

至於，內湖與南港兩個產業聚落的辦公室市場表現，內科整體空置率約5.45%，每月每坪租金均價約1241元。

南港空置率約3.22%，每月每坪租金均價約1530元。

高力國際辦公樓與工業服務部資深執行董事楊慧明認為，疫情對於第二季辦公室租賃市場影響尚未浮現，但在實際低空置率的態勢下，房東們仍普遍對於租金上漲有所期待。

楊慧明表示，在過去這一個月，疫情已經確實影響了傳統辦公空間需求，而且新冠疫情全球反覆，加上本土疫情蔓延疑慮的衝擊，租賃決策或搬遷活動可能都將暫緩。

楊慧明表示，預期2021年的整體租金上漲動能將受限，僅略高於2020年水準。